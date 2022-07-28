Trabzon'da, 2. Uluslararası Horon Festivali başladı

TRABZON (AA) - Trabzon'da "61 Ülke El Ele Hayde Horona" sloganıyla düzenlenen "2. Uluslararası Trabzon Horon Festivali" başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Valiliği'nin destekleriyle düzenlenen festivalin ilk gününde Atatürk Alanı'nda buluşan ülkelere ait halk oyunları ekipleri, renkli kıyafetleri ve kendilerine özgü danslarıyla Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüyüş yaptı.

Güzergahta yer alan insanların beğenisini toplayan ekipler, daha sonra Millet Bahçesi'ndeki festival alanında bir araya geldi.

Burada düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, kentte bugün çok farklı bir heyecan yaşandığına işaret ederek, festival nedeniyle dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla kültürel kaynaşmaların yaşanacağını söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Cora, "Trabzon şehri kadim ve medeniyet şehridir. Medeniyetimizin miras bıraktığı çok değerli bir şehirdir. Bu manada burada çok güzel aktivasyonlar gerçekleştirilmektedir. Her gün şehrimizin bir tarafında hizmetler yaparken, yeni eserler ortaya koyarken aynı zamanda şehrimizin her bir tarafında kültürel organizasyonları gerçekleştirerek şehrimizi daha yaşanabilir, daha eğlenceli, milletin ve hemşerilerimizin mutlu olduğu bir şehir haline dönüştürüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise horonu sadece küçük bir halka olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Trabzon'da horonun kültürel anlamda en önemli bir parça olduğuna işaret eden Ayvazoğlu, şöyle devam etti:

"Halka genişledikçe dostluk genişler, halka genişledikçe o birlik ve beraberlik ruhu daha da gelişir. O yüzdendir ki Trabzon böyle misafirperver şehirdir. Dünya'nın 61 ülkesinden misafir ettiğimiz bu güzel gençlerimize kucağını açmış, şehrinde çok önemli bir yer vermiş, onlarla dört gün boyunca adeta harikalar diyarı yaşatacak insanların şehridir. Sanat bu şehir için çok önemlidir. Sanata ruh veren bir takım işler vardır ama bu ruha da vücut veren şehirler vardır. İşte Trabzon o şehirlerden birisidir."

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs de festivale katılan halk oyunları ekiplerine teşekkürlerini ileterek, "Bu organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Dünyanın dört bir yanından gelen misafir gençlerimiz var. Onların halk danslarını izleyeceğiz. Onlara tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Ayrıca buradaki tribün bizim için çok önemli. Bu tribün efsanelerin yazıldığı, şampiyonlukları gören futbol sahanın tribünü. Bu tribüne önce hoş geldiniz demek istiyorum." ifadesini kullandı.

Trabzon'un kültür ve sanat şehri olduğunu, bu alanlara yönelik faaliyetlere de ağırlık verdiklerini aktaran Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da kentin bu sene turizm alanında tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını vurguladı.

Bu durumdan Trabzon ve Trabzonlular olarak çok büyük mutluluk duyduklarına değinen Zorluoğlu, "Elbette her zaman söylüyorum, sıkıcı şehirler gelişmez. O nedenle bizler şehri daha çekici, daha keyifli ve daha yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek için sayın vekillerimizle birlikte el birliğiyle, gayretle çalışıyoruz. Bu şehri daha keyifli şehir yapmanın en kestirme yolu kültür ve sanat etkinliklerini spor faaliyetlerini artırmak. Bu çerçevede bizlerde şehrimizi kültür ve sanat etkinlikleriyle, konserlerle, edebiyatla donatmak için çok büyük gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivale katılan ülkelerin karma halk oyunları grubu gösterisini sundu.

Festival kapsamında 31 Temmuz tarihine kadar ülkelerin halk oyunları gösterilerinin yanı sıra bazı sanatçılar konser verecek.

