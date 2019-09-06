Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen ''2018 Başarılı Gazeteciler Yarışması''nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen törende yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleğinin zorluklarına değinerek, "Bir yılın emeğini bu akşam hep birlikte paylaşıyoruz. Yağmur demeden, kar demeden, gece gündüz demeden toplumumuzu bilinçlendirme, onlara doğru haber ulaştırma adına arkadaşlarımız burada fedakarlıklarıyla çok güzel hizmetler yaptılar." dedi.

Ustaoğlu, toplumun doğru haber alma adına en büyük kaynağının basın mensupları olduğunu vurgulayarak, "Onlar bizim adeta gören gözümüz, işiten kulağımız ve bu anlamda da toplumumuzun bilinçlenmesinde biz yöneticilerin de bu konuda ortak yönetişim anlayışı içerisinde en fazla istifade ettiği basın mensubu arkadaşlarımız. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, ödül alan gazetecileri tebrik ederek, demokrasilerin dördüncü en önemli gücünün basın olduğunu belirterek," Trabzon basını da hepimizin iftihar edebileceği nitelikte emekleriyle, gayretleriyle, doğru habercilik anlayışıyla, ilettiğimiz her haberi okuyucuyla, Trabzon ve kamuoyuyla buluşturuyor ve bizlerin sesi oluyor." diye konuştu.