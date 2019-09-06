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Trabzon'da "2018 Başarılı Gazeteciler Yarışması" ödül töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 22:49 | Son Güncelleme

Törende yurt içi ve yurt dışından 1 milyarın üzerinde izlenen Trabzonspor'un Keşan desenli gri forma tanıtım videosu özel ödülle layık görüldü

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen ''2018 Başarılı Gazeteciler Yarışması''nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen törende yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleğinin zorluklarına değinerek, "Bir yılın emeğini bu akşam hep birlikte paylaşıyoruz. Yağmur demeden, kar demeden, gece gündüz demeden toplumumuzu bilinçlendirme, onlara doğru haber ulaştırma adına arkadaşlarımız burada fedakarlıklarıyla çok güzel hizmetler yaptılar." dedi.

Ustaoğlu, toplumun doğru haber alma adına en büyük kaynağının basın mensupları olduğunu vurgulayarak, "Onlar bizim adeta gören gözümüz, işiten kulağımız ve bu anlamda da toplumumuzun bilinçlenmesinde biz yöneticilerin de bu konuda ortak yönetişim anlayışı içerisinde en fazla istifade ettiği basın mensubu arkadaşlarımız. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, ödül alan gazetecileri tebrik ederek, demokrasilerin dördüncü en önemli gücünün basın olduğunu belirterek," Trabzon basını da hepimizin iftihar edebileceği nitelikte emekleriyle, gayretleriyle, doğru habercilik anlayışıyla, ilettiğimiz her haberi okuyucuyla, Trabzon ve kamuoyuyla buluşturuyor ve bizlerin sesi oluyor." diye konuştu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs de ödül töreninde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ödül almaya hak kazanan gazetecileri tebrik etti.

TGC Başkanı Ersen Veda Küçük ise meslektaşlarının sorunlarını her platformda dile getirip çözüm aradıklarını kaydederek, "Gazeteciliğin zevkli olduğu kadar çok zor bir meslek olduğunu biliyoruz. Okuyucuların, izleyicilerin ve dinleyicilerin dünyayı algılamasına yardımcı olmak onların düşünce, kanaat ve yaşam biçimlerine değişiklik yapılmasına katkıda bulunmak çok değerli ama bir o kadar da sorumluluk getirmektir." sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerdeki ödüller sahiplerine verildi.

TGC'nin eski başkanlarından merhum Ziyad Nemli adına düzenlenen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"ne layık görülen Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ödülünü, Karadeniz Gazetesi Yayın Yönetmeni Asım Kemal Güner aldı.

"Sanat Ödülü"ne değer bulunan Osman Sınav'ın ödülünü Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncuları Ayten Soykök ve Asya Kasap alırken, "Spor Ödülü" ise Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu'na, "Jüri Özel Ödülü" de Ferrero Fındık ve Cemsan-Veito'ya verildi.

Gecenin düzenlenmesinde emeği geçen Trabsonspor Kulübü adına ödülü, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu aldı.

- Trabzonspor'un keşanlı forma tanıtımına özel ödü

Öte yandan Trabzonspor medya birimi tarafından hazırlanan, yurt içi ve yurt dışından 1 milyarın üzerinde izlenen Trabzonspor'un keşan desenli gri forma tanıtım videosu da özel ödülle layık görüldü.

Ödülü videonun hazırlanmasına katkı veren Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp'e verildi.

Yarışmada Gazete Haber Başarı Ödülü Karadeniz Gazetesi'nden Meryem Akgün'e, Spor Haberi ödülü Günebakış Gazetesi'nden Erdoğan Bekar'a, Spor Araştırma ödülü Taka Gazetesi'nden Ali Osman Yürük'e, Spor Röportajı ödülü Karadeniz Gazetesi'nden Mehmet Karagöz'e, Güncel Yazı ödülü Sonnokta gazetesinden Selahattin Özcan'a, Spor Fotoğrafı ödülü Taka gazetesinden Tahsincan Deveci'ye, Mizampaj ödülü Günebakış gazetesinden Ömer Salkı'ya, Haber Görüntüsü ödülü Demirören Haber Ajansından Selçuk Başar'a ve TV Haberi ödülü de A Haber'den Ahmet Çağlar Yıldırım'a verildi.

Törene katkılarından dolayı Kebir Süt, Forum Avm ve Avrasya Üniversitesine de takdim edildi.

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Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu TGC Başkanı Ersen Veda Küçük Trabzon Trabzonspor Vali İsmail Ustaoğlu

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