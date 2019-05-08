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Trabzon’da 2019-2020 yılı eğitim- öğretim yılına ilişkin değerlendirme toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin çalışmaların, eğitim göstergelerinin, eğitim planlanması hakkında genişletilmiş değerlendirilme toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı.Valilik A Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Ustaoğlu’nun yanı sıra, mülki idare amirleri, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.Toplantıda, merkez ve ilçelerdeki okulların eğitim durumu, eğitim planlanması, mevcut okulların yeterlilik durumu, taşımalı eğitim sistemi, ileriye dönük programların geliştirilmesi ile çözüm önerileri gibi konular ele alındı.Ülkemizin en önemli konusunun eğitim olduğunu ve eğitim için tüm imkânların seferber edildiğini belirten Vali Ustaoğlu, “ İnsana yapılan yatırım hiçbir zaman boşa gitmez.

Trabzon’da 2019-2020 yılı eğitim- öğretim yılına ilişkin değerlendirme toplantısı

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin çalışmaların, eğitim göstergelerinin, eğitim planlanması hakkında genişletilmiş değerlendirilme toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı.
Valilik A Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Ustaoğlu’nun yanı sıra, mülki idare amirleri, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.
Toplantıda, merkez ve ilçelerdeki okulların eğitim durumu, eğitim planlanması, mevcut okulların yeterlilik durumu, taşımalı eğitim sistemi, ileriye dönük programların geliştirilmesi ile çözüm önerileri gibi konular ele alındı.
Ülkemizin en önemli konusunun eğitim olduğunu ve eğitim için tüm imkânların seferber edildiğini belirten Vali Ustaoğlu, “ İnsana yapılan yatırım hiçbir zaman boşa gitmez. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim vermek hepimizin en önemli görevidir ”dedi.
Trabzon’un eğitim potansiyeli açısından çok güçlü bir il olduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, “Bu dönem içerisinde il olarak LGS sınavında Türkiye birincisi olmamızdaki başarı bu seviyenin en önemli göstergesidir. Önemli olan göstermiş olduğumuz bu başarıyı sürdürebilmemiz. Eğitim çıtamızı daha ileriye taşımak adına yapmamız gereken ne varsa hep birlikte yerine getireceğiz” diye konuştu.
Eğitimdeki taşımalı sisteme de değinen Vali Ustaoğlu, “İlimiz zor bir coğrafyaya sahip. Yerleşim yerlerimiz dağlık bölgelerde kurulu. Bundan dolayı da taşımalı eğitimde bir takım istenmeyen sorunlar yaşanabiliyor. Yeni eğitim- öğretim yılında bu sorunların çözümü için çalışmalar yapacağız. Trabzon’da eğitime destek veren çok önemli iş adamlarımız ve yerel girişimcilerimiz var. Bu konuda son derece şanslıyız. Kamu kurum kuruluşlarımız, iş adamlarımız, yerel girişimcilerimiz ile çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması adına el ele vererek güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Trabzon’da 2019-2020 yılı eğitim- öğretim yılına ilişkin değerlendirme toplantısı

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