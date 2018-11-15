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Trabzon'da 25 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı -2

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 17:19 | Son Güncelleme

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde ilkokul ve ortaokulda okuyan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Selçuk BAŞAR/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde ilkokul ve ortaokulda okuyan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Çavuşlu Mahallesi'ndeki Çavuşlu İlk ve Orta Okulu'nda meydana geldi. Okuldaki öğrencilerin bazıları, öğle saatlerinde özel şirket tarafından getirilen yemeklerden yedikten sonra, öğretmenlerine mide bulantısı ve kusma şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine 25 öğrenci, okul idaresine ait özel araç ve ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlatırken, bahse konu yemeklerden de incelenmek üzere numune alındı. Okulda öğrenim gören diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi

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