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Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 13:02 | Son Güncelleme

TRABZON'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yılı coşkuyla kutlandı.

Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yılı coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyet Bayramı törenleri, Trabzon Valisi Yücel Yavuz’un makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamalar, daha sonra valilik binası önünde sürdü. Buradaki törene Trabzon Valisi Yavuz ile eşi Şengül Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Pürsünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, Emniyet Müdürü Orhan Çevik, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşları üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Vali Yavuz, kutlamalara katılanları selamlarken, yöresel halk oyunları ve sporcuların gösterileri de tören alanını dolduranlar tarafından ilgiyle izlendi. Kutlama töreni, askerler ve öğrencilerin geçit töreniyle sona erdi.

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Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandıTrabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandıTrabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandıTrabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Bolu'da 29 Ekim coşkuyla kutlandıBolu'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı
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