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Trabzon’da 30 büyükbaş, çiçek hastalığından öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:19 | Son Güncelleme

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, 30 büyükbaş hayvan öldü. Akçaabat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların ‘çiçek’ hastalığından telef olduğunu belirledi.

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) -TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, 30 büyükbaş hayvan öldü. Akçaabat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların ‘çiçek’ hastalığından telef olduğunu belirledi. İlçede ilaçlama çalışması başlatıldı.
Kaleönü Mahallesi'nde son günlerde art arda büyükbaş hayvan ölümleri baş gösterdi. Bölgeye gelerek inceleme yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 30 büyükbaş hayvanın ‘çiçek’ hastalığı sonucu telef olduğunu belirlendi. Bazı hayvanların da aynı hastalığı taşıdığı tespit edildi. Veteriner ekipleri, hastalıklı hayvanları iğne ile telef ederek, açılan çukurlara gömüyor. Büyükbaş hayvan ölümlerine karşı ilçede ilaçlama ve kireçleme çalışması başlatıldı.
Büyükbaş hayvan ölümlerinin kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen Kemal Yılmaz, “Hayvanlarımızın bazı bölgelerinde kızarıklık vardı. Sonra köyde bulunan birkaç hayvanda hastalık olduğu için aşılanma yapıldığını duydum. Biz ineğimizin alerjisi var diye düşündük. Veteriner ise ineğimizin ‘çiçek’ hastalığına kapıldığını söyledi. 2 ineğim birkaç gün sonra veterinerler tarafından iğne ile uyutularak telef edildi. Ne olacak bilmiyorum. Kalan hayvanlarımız için endişeleniyorum” dedi.
‘TEDAVİSİ YOK’
Veteriner Hekim İbrahim Koç, çiçek hastalığının sadece büyükbaş hayvanlar arasında bulaşıcı olduğunu söyleyerek insanlara bulaşmadığını söyledi. Koç, "Çiçek hastalığı bölgemizde yeni görülen bir hastalık. Bulaşık, saman, ot veya sineklerle de bulaşabiliyor. Hayvanlardan hayvana genellikle sineklerle ve haşerelerle bulaşıyor. Hastalığın tedavisi yok. İtlaf olan hayvan telef edilir ve ilaçlanarak gömülür. Hastalıkla mücadele için aşılama yapılır. Hastalığın çıktığı bölgelerde yetiştiricilerimizin aşılamalarını mutlaka yapması gerekiyor” dedi.

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