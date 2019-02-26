Trabzon'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 41 düzensiz göçmen Trabzon'da yakalandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarmanın sorumluluk alanındaki Araklı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi civarında yabancı uyruklu kişilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Ağrı'dan ülkeye giriş yaptığı anlaşılan 5'i Burma, 5'i Pakistan, ikisi Türkmenistan ve 16'sı Afgan olmak üzere 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yapılan kamera ve plaka tanıma sistemi kontrolleri sonucu göçmenlerin 76 DA 616 plakalı kamyonetle bölgeye bırakıldıkları tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Bayburt Caddesi'nde ise 13 yabancı uyruklunun olduğu tespit edilmesi üzerine, bölgeye giden ekiplerin yaptığı çalışmada, göçmenlerin ifadelerinden kırmızı renkli bir kamyonetin kendilerini Iğdır'dan getirerek Araklı ilçesi yakınlarında ormanlık alanda bırakıldıkları anlaşıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu, göçmenleri taşıyan 76 DA 616 plakalı kamyonette bulunan N.P. ve A.Ş. gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Yakalanan 41 düzensiz göçmen ise işlemlerin ardından Trabzon Göç İdaresine gönderilecek.

