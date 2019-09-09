HABER

Trabzon'da 5 bin kişilik aşure dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 18:08 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: - "Biz Muharrem Ayı'nı ve Aşure Günü'nü ayrılıkların değil birlikteliklerin, düşmanlıkların değil, kardeşliğin hakim olduğu bir gün olarak görüyoruz ve öyle değerlendiriyoruz"

Trabzon'da Muharrem Ayı kapsamında 5 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen Aşure Günü etkinliğinde mehteran ekibi konser verdi.

Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Muharrem Ayı'nın ve Aşure Günü'nün önemine değindi.

Zorluoğlu, Muharrem Ayı'nın İslam tarihinde bazı acıların yaşandığı günleri de hatırlattığını ifade ederek, "O günler için hepimiz derinden üzüntü duyuyoruz. Ancak biz Muharrem Ayı'nı ve Aşure Günü'nü ayrılıkların değil birlikteliklerin, düşmanlıkların değil, kardeşliğin hakim olduğu bir gün olarak görüyoruz ve öyle değerlendiriyoruz. Muharrem Ayı ve Aşure Günü tüm İslam alemine hayırlar getirsin." dedi.

Aşure Günü'nün birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakim olduğu ayrılıkların düşmanlıkların savaşlar ile zulümlerin sona erdiği bir gün olarak idrak edildiğini dile getiren Zorluoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra etkinlik kapsamında hazırlanan 5 bin kişilik aşure, Zorluoğlu ve AK Parti İl Başkanı Haydar Revi tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

PARTNERUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladıUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladı
Kırıkkale’de '09.09.2019' yoğunluğuKırıkkale’de '09.09.2019' yoğunluğu
Şehit Uzman Onbaşı, Konya'da toprağa verildiŞehit Uzman Onbaşı, Konya'da toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşure günü Muharrem Ayı Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu

En Çok Okunan Haberler

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması

Sosyal medyada tepki çekmişti! Açıklama geldi

Yenikapı'daki tartışma yaratan araçlar kaldırıldı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi kaza geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.