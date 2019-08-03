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Trabzon'da 5 otizmli çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 17:08 | Son Güncelleme

TRABZON'un Yomra ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren otizmli 5 çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Aleyna KESKİN/YOMRA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Yomra ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren otizmli 5 çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Biri suni teneffüsle hayata döndürülen 5 çocuk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Otizim Derneği'ndeki otizmli çocuklar, eğitimcileriyle birlikte denize girdi. Bir süre sonra çocuklardan 5'i akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocukların yardımına çevredekiler yetişti. Suya girenler, çocukları kıyıya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan birini suni teneffüsle hayata döndürdü.
Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 5 çocuk, ambulansla Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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