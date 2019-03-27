Trabzon'da 594 bin 589 seçmen sandığa gidecek

Trabzon'da 594 bin 589 seçmen, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Trabzonlular, il ve ilçe belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.

- 5 yılda 42 bin 599 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Trabzon'da 594 bin 589 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Trabzon'daki seçmen sayısı 42 bin 599 arttı.

Trabzon'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 226 sandık kurulurken, bu seçimlerde 2 bin 213 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Ortahisar'da

Trabzon'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Ortahisar. 216 bin 478 kayıtlı seçmenin bulunduğu Ortahisar'da 679 sandık kurulacak.

Ortahisar'dan sonra ikinci sırada 338 sandık ve 89 bin 637 seçmenle Akçaabat, üçüncü sırada da 152 sandık ve 37 bin 51 seçmenle Araklı geliyor.