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Trabzon'da 594 bin 589 seçmen sandığa gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 12:36 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerde Trabzon'da 594 bin 589 seçmen, 2 bin 213 sandıkta oyunu kullanacak

Trabzon'da 594 bin 589 seçmen, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Trabzonlular, il ve ilçe belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.

- 5 yılda 42 bin 599 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Trabzon'da 594 bin 589 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Trabzon'daki seçmen sayısı 42 bin 599 arttı.

Trabzon'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 226 sandık kurulurken, bu seçimlerde 2 bin 213 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Ortahisar'da

Trabzon'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Ortahisar. 216 bin 478 kayıtlı seçmenin bulunduğu Ortahisar'da 679 sandık kurulacak.

Ortahisar'dan sonra ikinci sırada 338 sandık ve 89 bin 637 seçmenle Akçaabat, üçüncü sırada da 152 sandık ve 37 bin 51 seçmenle Araklı geliyor.

17 sandık ve 3 bin 835 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Dernekpazarı'nda olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

-------------- -------------------- ------------------------

Akçaabat 338 89.637

Araklı 152 37.051

Arsin 96 26.948

Beşikdüzü 68 17.573

Çarşıbaşı 50 12.880

Çaykara 68 14.025

Dernekpazarı 17 3.835

Düzköy 47 11.396

Hayrat 46 8.966

Köprübaşı 24 5.212

Maçka 106 22.546

Of 140 33.832

Ortahisar 679 216.478

Sürmene 94 21.116

Şalpazarı 45 10.667

Tonya 48 12.260

Vakfıkebir 92 22.166

Yomra 103 28.001

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Seçmen ve sandık sayıları Trabzon

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