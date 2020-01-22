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Trabzon'da "8. Anatomi Kış Günleri" düzenlendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 19:56 | Son Güncelleme

KTÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Uluutku: - "Tıp fakültesinde eğitim gören öğrencilerin, doktor adaylarının gerçek insan bedeni üzerinde eğitim görüyor olmaları, onların kazanabilecekleri en büyük deneyim"

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı ile Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği tarafından "8. Anatomi Kış Günleri" düzenlendi.

KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı'na 2016 yılında hayatını kaybeden ve bedeni tıp eğitiminde kadavra olarak kullanılmak üzere bağışlanan Muzaffer Uzunyoloğlu'nun ailesine teşekkür plaketi verildi.

KTÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Uluutku, burada yaptığı konuşmada, organ ve beden bağışı gibi konularda toplumun daha duyarlı, daha özverili olması gereken bir dönem yaşadıklarını söyledi.

"Tıp fakültesinde eğitim gören öğrencilerin, doktor adaylarının gerçek insan bedeni üzerinde eğitim görüyor olmaları, onların kazanabilecekleri en büyük deneyim." diyen Uluutku, daha iyi hekimler yetişmesi için mutlaka beden bağışı gerektiğini vurguladı.

Bölge olarak bu konuda daha fakir olduklarını dile getiren Uluutku, "İstanbul, Adana, İzmir, Antalya gibi bölgelerde biraz daha ileri boyutlarda. Bizim fakültemizde kuruluşumuzdan beri beden bağışı yapan bir aileydi." ifadesini kullandı.

Tıp fakültesine bedeni bağışlanan Uzunyoloğlu'nun kızı Nurten Çakmak ise babasının bedenini bağışlamasından memnun olduklarını, kendisinin de bedenini bağışlayacağını belirtti.

Uzunyoloğlu'nun torunu Ayşegül Ertunga da beden bağışının insanların yaşam tercihleriyle alakalı bir durum olduğuna işaret ederek, "Tabii ki güzel bir şey. Zaten dedem 2000 yılında bağışlamıştı. Şaşırmadık, biliyorduk zaten. Sağlığı yerindeyken yapmıştı. Herkesin tercih meselesi. Tıbba hizmet etmek için böyle şeylerin olması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Uzunyoloğlu'nun 2016 yılında vefatının ardından bağışlanan bedeninin KTÜ Tıp Fakültesi'nde 2018 yılına kadar kadavra olarak kullanıldıktan sonra defnedildiği öğrenildi.

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"8. Anatomi Kış Günleri" Trabzon

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