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Trabzon'da 86 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:16 | Son Güncelleme

Trabzon'da 86 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Trabzon Havalimanı'nda Türkmenistan uyruklu 3 kadının üzerinde yapılan aramada, piyasa değeri 350 bin lira olan 86 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Trabzon Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kontrol ve denetimleri sırasında Birleşik Arap Emirliklerindeki Sharjah Uluslararası Havalimanı'ndan Trabzon Havalimanı'na gelen Türkmenistan uyruklu R.G, M.B. ve A.O'nun davranışlarından şüphelenerek üzerlerini aradı.

Şüphelilerden birinin beline sarılı korseye gizlenmiş 31, diğerinde ise x-ray cihazına yakalanmaması için özel tasarlanan atletin ceplerine yerleştirilmiş 55 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olduğu belirtilen cep telefonlarına el konuldu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.G, M.B. ve A.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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