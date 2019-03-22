HABER

Trabzon'da açılan camide ilk vaazı şehit kaymakamın babası verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:33 | Son Güncelleme

Trabzon'da açılan camide ilk vaazı şehit kaymakamın babası verdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Ahi Evren Camisi'nde ilk vaazı, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortahisar ilçesinin Soğuksu Mahallesi'nde yapılan cami, kılınan cuma namazı ile ibadete açıldı.

Camide iki kez ezan okunurken, cuma namazını İl Müftüsü Osman Aydın kıldırdı, vaazı ise Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bölgeye kazandırdıkları caminin alt kısmının otopark olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Gümrükçüoğlu, vatandaşlara verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Böylece bölgenin önemli iki eksikliğini de gidermiş olduk." ifadesini kullandı.

Açılışa AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, cami projesinin mimarı Müslüm Hamzaçebi, ilçe belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, kamu kurumları ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner,”Organik ürün pazarını artırmayı planlıyoruz”AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner,”Organik ürün pazarını artırmayı planlıyoruz”
15 öğrenci zehirlendi15 öğrenci zehirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahi Evren Camisi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'na işte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'na işte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

Bu kez kediler podyumda!

Bu kez onlar podyumda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.