Trabzon'da afetten etkilenen vatandaşın zararı karşılanacak

Trabzon'un Of ilçesinin Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, ilçede dün gece yaşanan sağanak dolayısıyla yaklaşık 2,5-3 milyon liralık hasar oluştuğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın afet neticesinde oluşan zarar ziyanı ne ise karşılanacak." dedi.

Sarıalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece 4 saat süren yoğun yağış neticesinde ilçenin Yazlık, Soğukpınar, Yeni, Dumlusu ve Çamlıtepe Mahallelerinde hem heyelan hem de su baskınları meydana geldiğini anımsattı.

İlçede iki yerde mahsur kalan vatandaşların ilgili kurumların ekiplerince kurtarıldığını aktaran Sarıalioğlu, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını ifade etti.

Sarıalioğlu, hem Trabzon Büyükşehir hem de Of Belediyesi ekiplerinin sahada çalışmalara devam ettiğini vurgulayarak, AFAD ekiplerinin hasar tespiti yapacağının altını çizdi.

- "Dere yataklarının daha bilinçli kullanılması lazım"

Sağanağın ilçede hasara neden olduğunu anlatan Sarıalioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İlçemizde dün gece yaşanan sağanak dolayısıyla meydana gelen hasarın 2,5-3 milyon lira civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Hasar bir gün içinde netleşecek. Bu tür hasarlar bölgemizin coğrafyası ve yağışların aralıksız şiddetli devam etmesi neticesinde olabiliyor. Dere yataklarının daha bilinçli kullanılması lazım. Bu konuda vatandaşlarımız da duyarlılık gösterecektir. Vatandaşlarımız da ilk andan itibaren bizlere yardımcı olmaya, bilgilendirmeye çalıştılar. Bu vesileyle hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum."