Trabzon'da, Araplara arazi satışı yargıya taşındı

Selçuk BAŞAR- Tolga SAĞLAM/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA) - KARADENİZ Bölgesi, son yıllarda Arap turistlerin akınına uğruyor. Araplara yönelik arazi satışı, tartışmaları da beraberinde getirdi. Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde otel ve alışveriş merkezi yapılmak üzere Şehit Üstteğmen Erdal Kurtoğlu Parkı'nın Arap yatırımcıya satışı yargıya taşındı. Bir grup vatandaş, Beşikdüzü Belediyesi'nin arazi satışının iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Satışın iptalini isteyen grubun avukatı Ozan Karagöz, satışın usulsüz ve değerinin altında yapıldığını iddia ederken, Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu ise "Farklı bir imar planına verilen yürütmeyi durdurma kararını maalesef bu yatırımcılar ile ilgili verilmiş gibi bir algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Katiyen öyle bir şey yok. Şu anda Arap girişimcinin yatırımları devam ediyor" dedi.

Karadeniz'in 3 bin 600 metre ile en uzun teleferik hattının kurulduğu Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Araplara satılan arazi tartışmalara neden oldu. İlçede otel ve alışveriş merkezi yapılmak üzere Şehit Üstteğmen Erdal Kurtoğlu Parkı'nın Arap yatırımcıya satışı yargıya taşındı. İlçede bir grup, Beşikdüzü Belediyesi’nin arazi satışının iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesine dava açtı. Yargı süreci devam eden parkın yeşil alan olarak kalmasını isteyen kimi vatandaşlar satışa karşı çıkıyor, kimileri de ilçede turizmi geliştireceği için satışa destek veriyor.

'YANLIŞ YAPIYORLAR'

Beşikdüzü ilçesinde vatandaşların oturup dinlendiği bir park alanında otel yapımına karşı olduklarını belirten Ahmet Güdü, "Burası çarşının en güzel yeridir. Hastası olan, gidip gelenlerin hepsi bu parkta gelip oturup dinleniyor. Burada otel yapılırsa bizim gidecek yerimiz kalmıyor. Burası yabancılara niye satılsın? İyi bir şey yapmıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Vatandaş olarak karşıyız" dedi.

Parkta otel yapılmasına karşı olduklarını ifade eden Tahsin Dilli de "Ben burada otel yapımını uygun görmüyorum. Vatandaşın menfaatine ve yararına tamamen aykırı. Eğer buraya yabancı yatırımcılar geliyorsa Beşikdüzü halkı saf dışı kalmış demektir. Hiçbir yararı yok. Bu parkı tekrardan biraz daha güzelleştirilip halkın kullanımına açmalılar" diye konuştu.

'ARAPLAR GELSE İYİ OLUR'

Araplara satılan parka otel yapılmasının uygun olacağını söyleyen Ali Kara ise "Burasının Araplara satılmasını uygun görüyorum. Çünkü buruya gelenler yatırım yapacak. Burası Türkiye’ye kalacak. Araplar gelse iyi olur. Ülkeye, ilçeye döviz girdisi sağlanır" diyerek otel yapımına destek verdi.

Beşikdüzü Adacık Mahallesi Muhtarı Ünal Sağlam da yapılan her yatırım iyi olduğunu savundu. Sağlam, "Buraya yapılacak olan otelin ilçeye faydası olacak. İlçeye katkı sağlayacak. Otelin yapımına karşı dava açmışlar ama yanlış yapmışlar. Yapılacak otel maddi olarak gelir getirecek" ifadelerini kullandı.

AVUKAT: OTEL ARAZİSİ 10 KAT UCUZA SATILDI

Davayı açan avukat Ozan Karagöz, arazinin 2012'de 8 milyon 500 bin lira bedelle ihale edildiğini belirterek o dönemde dolar kuru karşılığının 4 milyon 444 bin dolar olduğunu söyledi. Karagöz, "2016'da ise 1 milyon 450 bin TL bedelle satıldı. 2016'da ihale için muhammen bedel metrekare bedeli 208 lira olarak belirlendi. Resmi gazete ve ulusal gazetede ilan şartı engellendi. İlan sadece bir defa ve kapanan bir gazetede yayınlandı. İhaleyi kazanan Arap şirket Aralık 2015'de İstanbul'da kurulmuş. İhale için Ocak 2016'da teklif veriyor. İhale öncesi Türkiye'de hiçbir proje ve yatırım yapmamış. Eski otel arazisi 10 kat ucuza alındıktan sonra, imar izni 8 kattan, 35 kata çıkarıldı. Eski otel arazisinin yanındaki 10 dönümlük Şehit Erdal Kurtoğlu parkı ihale yapılmadan Arap şirkete satıldı. En nihayetinde, Arap şirketine satılan eski otel arazisi ve Şehit Kurtoğlu Parkı en son verilen yürütmenin durdurulması kararı gereğince; imar durumu 35 kat değil, 8 kat olacaktır. Park alanındaki alışveriş projesi imara aykırı duruma gelmiştir. Park alanı olarak devam edecektir" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: SATIŞ USÜLE UYGUNDUR

Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu da Arap yatırımcıya satılan arazinin yargıya taşınmasını değerlendirdi. Şehit Erdal Kurtoğlu Parkı'nın kendilerince Arap yatırımcıya satıldığını belirten Bıçakçıoğlu, şunları dedi:

"Bizim yaptığımız ihaleyle ilgili araziyi usulsüz satış yaptığımız, birilerine peşkeş çektiğimizi iddia ettiler. Arap yatırımcıya Şehit Erdal Kurtoğlu Parkı adı verilen yeri sattık. Bu satışla ilgili iptal davası açmak istediler fakat dava açma sürecini bir kaç günle geçirdiler. Danıştay 'birkaç günden bir şey olmaz, bırakın açsınlar' kararı verdi. İdare Mahkemesi’nin kararını bozarak, dava açma hakkı verdi. Davanın sonucunda satılan yerlerin usule uygun olduğuna karar verildi. Bu karar 24 Ekim’de alındı. Bu karardan bir hafta sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 5000’lik planlarla ilgili 60’ın üzerinde dava açıldı. Bilirkişiler yapılan planlarda, eksiklik bularak mahkemeye bildirdi. O konuyla ilgili bir yürütmeyi durdurma kararı verildi. O imar planına verilen yürütmeyi durdurma kararını maalesef bu yatırımcılar ile ilgili verilmiş gibi bir algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Katiyen öyle bir şey yok. Şu anda Arap girişimcinin yatırımları devam ediyor."