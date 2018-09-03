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Trabzon'da baraka yangını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

TRABZON'da kâğıt, karton ve plastik atıkların toplandığı barakada çıkan yangın, paniğe yol açtı.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da kâğıt, karton ve plastik atıkların toplandığı barakada çıkan yangın, paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 11.30 sıralarında Kemerkaya Mahallesi Kunduracılar Caddesi'nde meydana geldi. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede alışveriş yapan vatandaşlar, çevrede yoğun dumanı fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, boş bir arsada yer alan barakada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale etti. Kâğıt, karton ve plastik atıkların toplandığı barakada çıkan yangında, alevlere anında müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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