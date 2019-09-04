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Trabzon'da başhekiminin aracına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 18:21 | Son Güncelleme

Trabzon'da başhekiminin aracına silahlı saldırı

Trabzon'da, özel bir hastanenin başhekiminin otomobili kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye giden F.İ, henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle hastane başhekimi Ahmet Çubukçu'nun aracına ateş açtı.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen polis ekiplerine silahını vererek teslim olan zanlı F.İ, gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelinin bir gün önce de hastaneye giderek Çubukçu ile görüştüğü ve tartışarak hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı Trabzon

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