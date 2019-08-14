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Trabzon'da başına "yorgun mermi" isabet eden kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

Trabzon'da başına "yorgun mermi" isabet eden kişi öldü

Trabzon'da başına "yorgun mermi" isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tonya ilçesine bağlı Şarlı Yaylası'ndaki evinin önünde oturan Sabri Baştan (86), aniden yere düştü. Yakınları, başından kan gelen Baştan'ı Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Baştan, daha sonra ambulans helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede çekilen tomografide başında mermi çekirdeği olduğu tespit edilen Baştan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kafasına "yorgun mermi" isabet ettiği belirlenen Baştan'ın cenazesi, yarın Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi'ndeki camide öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Başına yorgun mermi isabet etti Tonya Şarlı Yaylası Trabzon

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