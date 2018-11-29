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Trabzon'da belediye otobüsüne TIR’ın çarptığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 22:29 | Son Güncelleme

TRABZON’da sürücüsü Mehmet U.’nun kontrolünden çıkan TIR, belediye otobüsüne yandan çarptı.

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da sürücüsü Mehmet U.’nun kontrolünden çıkan TIR, belediye otobüsüne yandan çarptı. Kazada otobüsteki yolcuların sağa sola savrulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet U.’nun kullandığı 34 KP 1177 plakalı TIR, sürücüsü bilinmeyen 61 BEJ 472 plakalı belediye yolcu otobüsüne yandan çarptı. Kazada, otobüsteki 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Belediye otobüsünün güvenlik kameralarına yansıyan kazada yolcuların sağa sola savruldukları görüldü.

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