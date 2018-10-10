Trabzon'da beton mikserinin çarptığı kadın öldü

Trabzon'da beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Of ilçesine bağlı Yukarı Kışlacık Mahallesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 61 K 7235 plakalı beton mikseri, Hatice Akyüz'e (78) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Akyüz'ün cenazesi, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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