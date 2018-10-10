HABER

Trabzon'da beton mikserinin çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 21:08 | Son Güncelleme

Trabzon'da beton mikserinin çarptığı kadın öldü

Trabzon'da beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Of ilçesine bağlı Yukarı Kışlacık Mahallesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 61 K 7235 plakalı beton mikseri, Hatice Akyüz'e (78) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Akyüz'ün cenazesi, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNERTatil rotanızı ayarlayın! Bu ülkeler vize istemiyorTatil rotanızı ayarlayın! Bu ülkeler vize istemiyor
Af çıkacak mı? İşte af çalışmalarında gelinen son nokta ve cezaevlerinin son durumu!Af çıkacak mı? İşte af çalışmalarında gelinen son nokta ve cezaevlerinin son durumu!
Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı varMardin'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beton mikseri çarptı Hatice Akyüz öldü Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'nin Kale ilçesini ayağa kaldıran olay! Tehlikeli Suriyeli gerilimi

Denizli'nin Kale ilçesini ayağa kaldıran olay! Tehlikeli Suriyeli gerilimi

Af çıkacak mı? İşte af çalışmalarında gelinen son nokta ve cezaevlerinin son durumu!

Af çıkacak mı? İşte af çalışmalarında gelinen son nokta ve cezaevlerinin son durumu!

Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

76 yaşındaki kadından oğullarına dehşete düşüren talimat: Kör bir kuyu var, kesin ve atın!

76 yaşındaki kadından oğullarına dehşete düşüren talimat: Kör bir kuyu var, kesin ve atın!

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.