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Trabzon'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

TRABZON'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Fatih Akkan (42) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, arkadaşı M.Y.(41) de yaralandı.

Trabzon'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

TRABZON,(DHA)- TRABZON'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Fatih Akkan (42) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, arkadaşı M.Y.(41) de yaralandı. Olayın ardından şüpheli H.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, sabah saat 06.00 sıralarında, Esentepe Mahallesi, Hasan Yanık Sokak'ta meydana geldi. Kentte bir şirkette yönetici olarak görev yapan Fatih Akkan ile H.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda, şüpheli H.B. yanında bulunan bıçakla Fatih Akkan ile yanında bulunan arkadaşı M.Y.'ye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında, Fatih Akkan ve M.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Fatih Akkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne, M.Y. de çevredeki başka bir hastaneye kaldırıldı. Göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Fatih Akkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı M.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Bıçaklanarak yaşamını yitiren Fatih Akkan’ın cenazesi, otopsisi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayı şüphelisi H.B. de kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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