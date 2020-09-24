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Trabzon’da bir apartmanın 10. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 10:03 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde oturdukları apartmanın 10.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde oturdukları apartmanın 10. katından düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Çukurçayır Mahallesi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Atahan Uzunca annesinin bakkala gittiği ve evde kimsenin olmadığı bir sırada pencereden düşerek ağır şekilde yaralandı. Önce Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, daha sonra Karadeniz teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Atahan Uzunca’nın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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