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Trabzon’da bir günde 76 bin 620 TL ceza kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 13:25 | Son Güncelleme

Trabzon’da polis ekipleri tarafından trafikte yapılan kontrollerde 343 araç ve sürücüsüne toplam 76 bin 620 TL ceza kesildi.Trabzon Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, vatandaşların trafikte güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek için il genelinde uygulama ve denetim yaptı.

Trabzon’da polis ekipleri tarafından trafikte yapılan kontrollerde 343 araç ve sürücüsüne toplam 76 bin 620 TL ceza kesildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, vatandaşların trafikte güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek için il genelinde uygulama ve denetim yaptı. Bir günde bin 573 aracı kontrol eden ekipler, kusurlu görülen 343 araç ve sürücüsüne toplam 76 bin 620 TL idari para cezası uygulandı. Kontrollerde 2 araç ise trafikten men edildi.

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