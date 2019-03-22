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Trabzon’da bir vatandaşın 17 bin lirasını dolandıran şüpheli Şanlıurfa’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

Trabzon’da kendisini polis olarak tanıtıp bir vatandaşı dolandıran şüpheli, Şanlıurfa’da yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon’da kendisini polis olarak tanıtıp bir vatandaşı dolandıran şüpheli, Şanlıurfa’da yakalanarak gözaltına alındı. Polis, dolandırıcıların hesabına 17 bin 600 TL yatıran mağdurun 8 bin TL’sini kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon’da kendisini polis olarak tanıtan şahıs, bir vatandaşın 17 bin 600 lirasını dolandırdı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kendisini polis olarak tanıtan ’dolandırıcı’ şahısların hesabına 17 bin 600 TL.yatırdığı belirlenen bir vatandaşımızın, hesabına bloke konulmak suretiyle, yatırmış olduğu miktarın 8 bin TL’si kurtarılmış, E.A. isimli şüpheli şahsın Şanlıurfa ilinde bir banka şubesinden bloke konulan hesaptan parayı çekmeye çalıştığı tespit edilerek, Şanlıurfa Emniyeti ile yapılan müşterek çalışma sonrası şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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