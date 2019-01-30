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Trabzon’da “Bu nasıl insanlık” dedirten bir dram yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 13:14 | Son Güncelleme

Trabzon’un Arsin ilçesinde iki kızı ve torunu ile yaşayan Gülsen Paslı, hastalanan torununu doktora götürüp evine döndüğünde evinin yıkıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.İlçenin Yeniköy Mahallesinde “Bu nasıl insanlık” dedirten bir insanlık dramı yaşanıyor.

Trabzon’da “Bu nasıl insanlık” dedirten bir dram yaşanıyor

Trabzon’un Arsin ilçesinde iki kızı ve torunu ile yaşayan Gülsen Paslı, hastalanan torununu doktora götürüp evine döndüğünde evinin yıkıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.
İlçenin Yeniköy Mahallesinde “Bu nasıl insanlık” dedirten bir insanlık dramı yaşanıyor. İki kızı ve torunu ile yaşayan Gülsen Paslı (47), hastalanan torunlarını doktora götürmek için evinden ayrılarak ilçe merkezindeki hastaneye gitti. Geri döndüğünde ise evlerinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir iş makinesi marifeti ile yıkıldığını gördü. Ne yapacağını şaşıran Paslı, olay sonrası jandarmaya şikayette bulundu.
Başından geçen olayı anlatan ve ne yapacağını bilemediğini belirten Paslı “Bu ev müşterek anadan, babadan kalma bir ev. Biz 9 kardeşiz. Biz burada hem hayvancılık yapıyoruz hem de bağ bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Torunum rahatsızlandığı için olay günü ilçe merkezine doktora gittik. Doktordan döndüğümüzde evin yıkıldığını gördüm. İlk başta heyelan, afet falan oldu da yıkıldı sandım. Fakat dozerle yıkılmış, palet izlerini gördüm. Jandarmaya şikayette bulunduk, geldiler tutanak tuttular” dedi.
Eşinin uzun süredir kayıp olduğunu ve nerde olduğunu bilmediğini belirten Paslı, evin kimin yıktığının belli olmadığını ancak kardeşlerinden şüphelendiğini söyledi. Paslı “Küçük çocuklar dozerin geldiğini söylediler. Evi N.S ve Z.S isimli kardeşlerimin yıktığını düşünüyorum. Bize tebliğ edilen bir boşaltma kararı yok. Kardeşimle aramızdaki anlaşamamazlıkta yaşlı annemizin bakımından başladı. Onlar istiyor ki hep ben bakayım. Fakat onlar şehirde kaloriferli evde yaşıyorlar ve durumları çok iyi. Ben zaten fındık zamanı annemi alıp bakıyorum. Bütün eşyalarım enkaz altında kaldı. Maddi manevi çok zor durumdayım, Kış günü bu yapılan hangi insanlığa sığar?” diyerek evini yıkan kardeşlerine sitem etti.

Trabzon’da “Bu nasıl insanlık” dedirten bir dram yaşanıyor

Trabzon’da “Bu nasıl insanlık” dedirten bir dram yaşanıyor

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