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Trabzon'da bulantı ve ishal vakaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 00:11 | Son Güncelleme

Maçka ilçesinde yaklaşık 200 kişi hastanelere başvurdu

Trabzon'un Maçka ilçesinde akşam saatlerinden itibaren yaklaşık 200 kişi bulantı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki hastanelere bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile başvuranların sayısında artış yaşandığını söyledi.

Bu tür durumların yaz aylarında zaman zaman yaşanabildiğini vurgulayan Usta, "Turist ishali diye de tabir edilen bir durum. Yoğunluk yaşanması dolayısıyla ilçedeki hastanelere gerekli her türlü takviye yapıldı." dedi.

Usta, akşam saatlerinden itibaren hastanelere yaklaşık 200 kişinin benzer şikayetlerle başvurduğunu dile getirdi, tedavileri tamamlanan hastaların büyük bölümünün taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık durumu ağır seyreden vaka bulunmadığını ifade eden Usta, şikayetlerde artışa neden olan sebep ya da sebeplerin araştırıldığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İshal vakaları Trabzon Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta

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