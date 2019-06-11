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Trabzon'da, çalılıkta erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 14:00 | Son Güncelleme

TRABZON'un Akçaabat ilçesindeki çalılıkta, üzerinden kimlik çıkmayan, 30 yaşlarında olduğu sanılan ve karın bölgesinde yara izi olan erkek cesedi bulundu.

Bilge AVCI/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Akçaabat ilçesindeki çalılıkta, üzerinden kimlik çıkmayan, 30 yaşlarında olduğu sanılan ve karın bölgesinde yara izi olan erkek cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki çalılıkta, hareketsiz yatan biri olduğunu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, karın bölgesinde yara izlerine rastlanan kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Savcılık incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan, 30 yaşlarında olduğu sanılan erkeğin cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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