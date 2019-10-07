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Trabzon'da cami inşaatının avlu temeli çöktü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

TRABZON'da inşaat halindeki caminin avlusunun temeli çöktü.

Selçuk BAŞAR- Tolğa SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da inşaat halindeki caminin avlusunun temeli çöktü. Olayda yaralanan 2 işçi tedaviye alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ortahisar ilçesi Moloz mevkiinde yapımı süren cami inşaatında meydana geldi. Cami avlusunun temeli henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İnşaatta çalışan 2 işçi, çöken enkazın altında kaldı. Camide çalışan işçiler tarafından kurtarılan yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cami inşaatındaki çökme ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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