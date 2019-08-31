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Trabzon'da "Çataltepe Şehitleri" anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: - "Buradaki şehitlerin her biri Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelerek bu topraklarda düşmana karşı birlikte Anadolu'nun bütünlüğünü savunmuştur"

Trabzon'da, Osmanlı Rus Savaşı sırasında Çataltepe bölgesinde şehit olanlar için anma programı düzenlendi.

Maçka Belediyesi tarafından, Atasu Mahallesi'ndeki Çataltepe Şehitliği'nde düzenlen programa Kaymakam Selim Çomaklı, Belediye Başkanı Koray Koçhan, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın çeşitli ilahileri seslendirmesiyle başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Şehitler için edilen duanın ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çataltepe Şehitliği'nde resmi kayıtlara göre 70, bölgede yaşayan vatandaşların aktardığına göre ise 450 şehidin bulunduğunu söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Koçhan, "Buradaki şehitlerin her biri Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelerek bu topraklarda düşmana karşı birlikte Anadolu'nun bütünlüğünü savunmuştur. Bundan sonra her yıl şehitlerimiz için anma programı düzenleyeceğiz." dedi.

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Çataltepe Şehitleri anıldı Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan Trabzon

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