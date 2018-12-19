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Trabzon'da çatı yangınında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 14:31 | Son Güncelleme

TRABZON’da, güneş enerji sistemi montajı yapılırken çıkan yangında, 2 katlı binanın çatısında mahsur kalan 3 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'da çatı yangınında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

Selçuk BAŞAR- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, güneş enerji sistemi montajı yapılırken çıkan yangında, 2 katlı binanın çatısında mahsur kalan 3 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çimenli Mahallesi’nde Talha Erkan’a ait 2 katlı binanın çatı katında, bugün öğle saatlerinde güneş enerji sistemi montajı yapılırken yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, 3 işçi çatıda mahsur kaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçileri kurtaran itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. 3 işçi, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.
Yangında çatı katında zarar meydana geldi.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da çatı yangınında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldıTrabzon'da çatı yangınında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldıTrabzon'da çatı yangınında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldıTrabzon'da çatı yangınında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

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