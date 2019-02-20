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Trabzon'da çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

Trabzon'da duvarında çatlaklar oluşan 4 katlı binada oturanlar tahliye edildi.

Trabzon'da duvarında çatlaklar oluşan 4 katlı binada oturanlar tahliye edildi.
Ortahisar ilçesi, Yalı Mahallesi, Alioğlu Sokak'ta yer alan 4 katlı apartmanda çatlaklar olduğunu gören bina sakinleri gece saatlerinde olayı polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen ekipler, yaptıkları incelemede binanın çeşitli yerlerinde çatlaklar olduğunu belirledi. Tedbir amacıyla binanın hemen boşaltılması kararlaştırıldı. Polis ve zabıta ekipleri, herkesi uyararak binayı tahliye etti. Polis binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışı kapattı. Binadan tahliye edilen 11 kişi akrabalarının evine yerleşti. Çevre sakinleri daha önce de küçük çaplı çatlakların oluştuğu binanın bodrum katının su aldığını da öne sürdü.
TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI
Bu arada belediye ekipleri tedbir amaçlı boşaltılan ve çevresinde önlem alınan binada teknik inceleme başlattı. Ekipler, incelemeleri kapsamında binadan bazı numuneleri de aldı. Yapılacak incelemelerin ardından binayla ilgili kararın verileceği belirtildi.

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