Trabzon'da çıkan orman yangını, 4 saatte söndürüldü

Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Akçaabat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın mesafede çalılık ve fındık ağaçlarından oluşan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın, vatandaşların da yardımıyla 4 saatte söndürüldü.
Yangın, saat 18:30 sıralarında Akçaabat ilçesi Sarıtaş Mahallesi'nde çalılık ve fındık ağaçlarından oluşan ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yol olmadığı için yangın alanına yanaşamadı. Yangın yerine gelen çok sayıda vatandaş, ağaç dalları ile alevlere müdahale etti. İş makineleri getirilen bölgeye itfaiye araçlarının yanaşabilmesi için yol açıldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile yangın, 4 saatte söndürüldü. Yangının 8 dönüm fındık bahçesi ve çalılık alanda etkili olduğu belirtildi.
TSK'dan son dakika açıklaması!
Yeni kriz! Kremlin'den Microsoft'a yanıt!
Tunceli'de patlama!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
Melania’den Trump’a yeni misilleme
Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Bu aracın fiyatları bir anda fırladı! Görenler gözlerine inanamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum