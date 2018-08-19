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Trabzon'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

Vakfıkebir ilçesinde çıkan tartışmada, bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Dursun Çakır, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla vurularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda G.T, bilgi sahibi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan G.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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cinayet Trabzon

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