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Trabzon'da cip denize uçtu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 16:32 | Son Güncelleme

 TRABZON’un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan Gürcistan plakalı cip, denize uçtu.

Trabzon'da cip denize uçtu: 2 yaralı

Fatih TURAN/OF (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan Gürcistan plakalı cip, denize uçtu. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Of ilçesi Kıyıcık Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize’den Trabzon yönüne giden Gürcistan plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak denize uçtu. Kazada, Gürcistan uyruklu 1'i kadın 2 kişi, kendi imkanları ile cipten çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekileri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Denize düşen cip, çekici yardımıyla çıkarıldı.

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