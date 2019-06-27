HABER

Trabzon'da çöp poşetinde cenin bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

Trabzon'da çöp poşetinde cenin bulundu

Trabzon'da, çöp poşeti içerisinde yaklaşık 4 aylık cenin bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Ayasofya sahil yakınlarında bir parkta dün sabah saatlerinde vatandaşlar, çöp poşeti içerisinde erkek cenin olduğunu fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilen ceninin, yaklaşık 4 aylık erkek bebeğe ait olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki kamera görüntülerinden, cenini atan kişi yada kişilerin tespiti için çalışma yürütüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Yaralı motosiklet sürücüsünü güneşten böyle koruduYaralı motosiklet sürücüsünü güneşten böyle korudu
Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldıRejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenin Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Giresun’da teröristlerin itiraflarının ardından PKK'ya ait depo bulundu

Giresun’da teröristlerin itiraflarından sonra bulundu!

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

AK Partili isimden yeni yargı paketi yorumu: İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız

Yeni yargı paketi yolda! Dikkat çeken ifade özgürlüğü ayrtıntısı

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

Sokak ortasında pompalıyla dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Sokak ortasında pompalıyla dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.