Trabzon'da çöp poşetinde cenin bulundu

Trabzon'da, çöp poşeti içerisinde yaklaşık 4 aylık cenin bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Ayasofya sahil yakınlarında bir parkta dün sabah saatlerinde vatandaşlar, çöp poşeti içerisinde erkek cenin olduğunu fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilen ceninin, yaklaşık 4 aylık erkek bebeğe ait olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki kamera görüntülerinden, cenini atan kişi yada kişilerin tespiti için çalışma yürütüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

