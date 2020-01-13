HABER
  4. Trabzon'da coşkulu 'Kalandar' kutlaması

Trabzon'da coşkulu 'Kalandar' kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 22:43 | Son Güncelleme

TRABZON'un Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan Kalandar için şenlik düzenlendi.

Selçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan Kalandar için şenlik düzenlendi. Daha önceki yıllarda ilgi gösteren Yunanistanlı ziyaretçilerin bu yıl katılmadığı Kalandar şenliğinde kendilerine özgü kıyafetlerle horon oynayan ilçe sakinleri, tiyatro gösterileriyle de geleneklerini canlandırdı.
Trabzon ve çevresinde Rumi takvime göre yeni yılın ilk günü kabul edilen Kalandar için etkinlik düzenlendi. Her yıl 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gecede, Maçka ve çevresi başta olmak üzere bölgede çok sayıda köyde yaşatılan Kalandar geleneği bu yıl da sürdü. Maçka ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi köy meydanında düzenlenen Kalandar gecesi şenliğine, geçmiş yıllarda katılım yapan Yunanistanlı ziyaretçilerin bu yıl katılmadığı dikkati çekti. İlçe sakinlerinin yanı sıra çevre ilçelerden de yöresel kıyafetleriyle katılan yüzlerce kişi, Kalandar’ı kutladı. Gecede, Kalandar geleneğine özgü, ana karakter kara koncoloz, dede, ormancı, oduncu, çılgın aşık ve doktor kıyafeti giyinen kişiler de yer aldı. Kalabalık, kendilerine özgü danslarıyla gösteri sunan, kemençe ve davul eşliğinde horon oynayan, köy sakinleri ilgiyle izledi. Kostüm giyen vatandaşlar, şenliğe katılanlarla şakalaştı, tiyatro gösterileri sunup, Kalandar geleneklerini canlandırdı. Köy sakinleri, renkli görüntülerin yaşandığı etkinliği, cep telefonlarıyla fotoğraflayarak, sosyal medyada paylaşımlarda da bulundu.
‘GÜZEL BİR ETKİNLİK’
Kalandar eğlencesine katılan İrem Can, “Güzel bir etkinlik. Köylülerin eskiden olan adetlerini günümüze yansıtmaları çok güzel. Her yerde bir horon, eğlence havası var. Köylülerin toplanması ve başka yerlerden de gelenlerin olması çok güzel. Eskiyi hatırlatıyorlar onun için güzel bir etkinlik” dedi.
‘KÜLTÜRLERİN YAŞATILMASI GÜZEL’
Otostop yaparak geldiği Trabzon'da Kalandar Şenliğine katıldığını anlatan Şenay Güngör, “Otostop ile Türkiye turu yapıyorum. Gittiğim yerlerin özellikle köylerini geziyorum. Üniversiteyi Trabzon'da okumuştum. Geçen sene katılamamıştım. Dün Kars'taydım bugün otostop ile Trabzon'a geldim. Çok güzel ve eğlenceli bir festival. Kültürlerin yaşatılması açısından çok güzel” diye konuştu.
'GELENEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'
Kalandar oyununu ana karakteri kara koncoloz kıyafetini giyen Abdullah Günaydın ise, “Bize eskilerden kalma bir anı. Benim giyindiğim kostüm kötülükleri simgeleyen yani evlere huzursuzluk veren bir yaratık ismi. Denizden çıkar ve Kalandar günü akşam saatlerinde dışarı çıkarak herkesi korkutarak evlerine gitmesini sağlar. Geleneğimizi sürdürüyoruz. Ben 4 yıldır bu etkinliğe katılıyorum. Eskiden bu şenlik havasında kutlamıyordu ama devletimizin verdiği destekle beraber her yıl düzenlenmeye başladı. Çok güzel bir etkinlik oluyor” ifadelerini kullandı.
KALANDAR GELENEĞİ
Kalandar, Trabzon ve civarında hem miladi takvime göre 14 Ocak'a denk gelen yılın ilk gününü, hem de mahalli takvimde yılın ilk ayı olan Ocak ayını tanımlamak için kullanılan terimdir. Trabzon'un kendi içindeki yörelerde de Kalandar adetleri değişir. Kalandar sabahı, güneş doğmadan evdekilerden biri kalkar, evin her tarafına su serper, mısır haşlar ve evdeki çocuklara yedirir. Rızık meleklerinin evi ziyaret edeceği inancıyla tüm kapılar açılır. Kalandar gecesi köyün çocukları çeşitli tekerlemeler ve türküler eşliğinde horon oynar, ev ev gezerek kapıya iplere bağlı torbalar bırakır ve kuruyemiş, çikolata, meyve gibi yiyecekler toplar. Ayrıca bazıları korkutucu kıyafetler giyerek gittikleri evdeki çocukları da korkutmayı amaçlar. Kalandar'ın Latince'de takvim anlamına gelen Calandae'den geldiği tahmin edilmektedir ve yüzyıllardır yörede Kalandar gecesi geleneği devam ettirilmektedir. Bazı kaynaklar da Kalandar'ın bölgede yerleşik Hıristiyanlardan kalma bir gelenek ve Cadılar Bayramı'nın Anadolu'daki uyarlaması olduğunu belirtmektedir.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
Eve dönmeyen çiftçinin tarlada cesedi bulunduEve dönmeyen çiftçinin tarlada cesedi bulundu
Yüksekova’da 4 kardeş sobadan zehirlendiYüksekova’da 4 kardeş sobadan zehirlendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Üzerine yürüdü...

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Üzerine yürüdü...

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 10 bilen 3 kişi...

Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde bir asker ile güvenlik korucusu şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 şehit

Ankara'daki YHT kazası davasında flaş karar! 2 sanık tahliye edildi!

Ankara'daki YHT kazası davasında flaş karar!

Görüntüler Trabzon'dan! Birbirinden farklı kostümlerle Kalandar'ı kutladılar!

Trabzon'dan renkli görüntüler... Böyle kutladılar

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını darp etmişti! Yeniden gözaltına alındı

Görüntülere tepki yağmıştı! Flaş gelişme

Isparta'da denetim sırasında yakalandılar! Ceza üstüne ceza yağdı!

Suçüstü yakalandılar! 4 kişiye 33 bin TL ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.