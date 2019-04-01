Trabzon'da, 'cumhur ittifakı' büyükşehir ve 16 ilçeyi kazandı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' çatısı altında AK Parti, büyükşehir belediyesi ile 14 ilçe belediyesini, MHP ise 2 ilçe belediyesini kazandı. Bağımsız adayın 1 ilçe kazandığı Trabzon'da, 'millet ittifakı' çatısındaki İYİ Parti ve CHP de 1'er belediye kazandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'cumhur ittifakı' Trabzon'da, büyükşehir ve 16 ilçe belediyesini kazandı. 'Cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Murat Zorluoğlu, 307 bin 57 oy ve yüzde 64,63'lük oranla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Rakibi 'millet ittifakı'nın İYİ Parti'li adayı Atakan Aksoy ise kullanılan oyların yüzde 29,51'ini aldı. Zorluoğlu, partisinin 2014 seçimlerinde aldığı yüzde 59,5'lik oy oranını bu seçimde 4,8 puan artırdı.

3 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ

AK Parti'li Orhan Bıçakçıoğlu'nun 2014- 2019 yıllarında yönettiği Beşikdüzü ilçesini 'millet ittifakı'nın CHP'li adayı Ramis Uzun, AK Parti'li İbrahim Sağıroğlu'nun yönettiği Yomra'yı da 'millet ittifakı'nın İYİ Parti'li adayı Mustafa Bıyık kazandı. Hayrat ilçesinde ise önceki dönem belediye başkanı olan ve partisince aday gösterilmemesi üzerine seçime bağımsız giren Mehmet Nuhoğlu da rakibi 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Salih Öztel'i geride bıraktı.

9 BAŞKAN GÜVEN TAZELEDİ

Trabzon'da, 9 ilçede mevcut AK Parti'li başkanlar, tekrar seçilerek, güven tazeledi. Resmi olmayan sonuçlara göre, Trabzon'da kazanan partiler ve belediye başkanları şöyle:

AK Parti

Büyükşehir: Murat Zorluoğlu

Ortahisar: Ahmet Metin Genç

Akçaabat: Osman Nuri Ekim

Düzköy: Yılmaz Ankara

Vakfıkebir: Muhammet Balta

Tonya: Osman Beşel

Maçka: Koray Koçhan

Arsin: Muhammet Sait Gürsoy

Araklı: Recep Çebi

Sürmene: Rahmi Üstün

Of: Salim Salih Sarıalioğlu

Köprübaşı: Ali Aydın

Çaykara: Hanefi Tok

Dernekpazarı: Mehmet Aşık

CHP

Beşikdüzü: Ramis Uzun

MHP

Şalpazarı: Refik Kurukız

Çarşıbaşı Mümin Nuhoğlu

İYİ Parti

Yomra: Mustafa Bıyık

Bağımsız

Hayrat: Mehmet Nuhoğlu