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Trabzon'da DAEŞ operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

TRABZON’da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgüte eleman temin ettiği tespit edilen T.U., tutuklandı.

Trabzon'da DAEŞ operasyonu: 1 tutuklama

Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA)- TRABZON’da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgüte eleman temin ettiği tespit edilen T.U., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerle irtibat halinde olduğu ihbarı üzerine T.U.'nun evine operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği baskında şüpheli T.U. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerle irtibat halinde olduğu ve Suriye'de savaşmak üzere terör örgütüne eleman temin ettiği, bu amaçla dini sohbetler düzenlediği tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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