HABER

Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

TRABZON'da, sosyal ve kültürel yaşam alanı için süren deniz dolgusuna toprak taşıyan 3 kamyon, çöken dolgu toprağına saplandı.

Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

Tolga SAĞLAM- Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, sosyal ve kültürel yaşam alanı için süren deniz dolgusuna toprak taşıyan 3 kamyon, çöken dolgu toprağına saplandı. Dolgu ile sürüklenen kamyonlar, kıyıda asılı kaldı. Tarım toprağı kullanılıyor iddiaları ile gündeme gelen dolgu için 2 gün önce uzmanlar 'dolgu kriterlerine uygun çalışma yapılmıyor, çökme olabilir' uyarısında bulunmuştu.
Olay, saat 12.30 sıralarında Kemerkaya Mahallesi’nde sürdürülen sosyal ve kültürel yaşam alanı dolgu inşaatında meydana geldi. 800 bin metrekarelik alanda sürdürülen dolguya toprak taşıyan 3 kamyon, çöken dolgu toprağına saplandı. Dolgu ile sürüklenen kamyonlar, deniz kıyısında asılı kaldı. Sürücülerinin ter ettiği kamyonlar için olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dolguya gömülen kamyonları kurtarmak için çalışma başlattı. Deniz dolgu çalışmasına ise ara verildi.
'ÇÖKME OLABİLİR' UYARISI YAPILMIŞTI
Trabzon'da süren sosyal ve kültürel yaşam alanı projesi, dolguda tarım toprağı kullanıldığı iddiaları ile tartışmalara neden olmuştu. Uzmanlar, dolguda tarım toprağı kullanılmasının zararlarına dikkat çekmiş, dolguda oluşturacağı risklere işaret etmişti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez Yöneticisi Vildan Özmen de yapılan projede çökmelerin olacağını belirterek "Trabzon’da yapılan bütün dolgularda aynı problemler yaşanıyor. Burada yapılan dolguda, dolgu kriterlerine uygun çalışma yapılmıyor. Önce kayaç toprağını sermeleri lazım. Sonra üzerine bitkisel toprak dediğimiz örtü toprağını kesinlikle koruma altına almaları gerekiyor. Peyzajda kullanılan toprakla maalesef dolgu yapılıyor. Zemin sağlamlaştırmaya gitmeleri gerekiyor. Eğer işlem yapılmazsa bu durum çökmeye neden olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldıTrabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldıTrabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldıTrabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

PARTNEREn büyük sorunlardan biri! Vajinada koku varsa dikkatEn büyük sorunlardan biri! Vajinada koku varsa dikkat
AKOM ve Valilik de İstanbul için uyardı! Alarma geçildi: Zorunlu olmadıkça çıkmayınAKOM ve Valilik de İstanbul için uyardı! Alarma geçildi: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Müftü, sahte imzayla kaymakamı bakanlığa şikayet etmişMüftü, sahte imzayla kaymakamı bakanlığa şikayet etmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

İlginizi Çekebilir

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale Boğazı'ndan geçen savaş gemisinde dikkat çeken detay!

Çanakkale Boğazı'ndan geçen savaş gemisinde dikkat çeken detay!

İçişleri Bakanlığı: PKK'nın Karadeniz yapılanmasını başlamadan çökerttik!

İçişleri Bakanlığı: PKK'nın Karadeniz yapılanmasını başlamadan çökerttik!

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

'Küçük Kıyamet'in yıldönümünde İstanbul için korkutan uyarı: Arkası tsunami

'Küçük Kıyamet'in yıldönümünde İstanbul için korkutan uyarı: Arkası tsunami

AKOM ve Valilik de İstanbul için uyardı! Alarma geçildi: Zorunlu olmadıkça çıkmayın

AKOM ve Valilik de İstanbul için uyardı! Alarma geçildi: Zorunlu olmadıkça çıkmayın

Kırıkkale'de 21 doktora gözaltı! Aralarında eski başhekim de var

Kırıkkale'de 21 doktora gözaltı! Aralarında eski başhekim de var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.