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Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 19:11 | Son Güncelleme

Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında denizde erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Akçaabat Limanı'nın yaklaşık 100 metre açığında denizde bulunan cesedi karaya çıkardı.

Yapılan incelemede Yılmaz Mursel'e (65) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bayburt'ta huzurevinde yaşayan Mursel'in 3 gün önce izin alarak Trabzon'a geldiği öğrenildi.

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Akçaabat ilçesi denizde ceset Trabzon

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