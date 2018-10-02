Trabzon'da denizde kadın cesedi bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.
Dürbinar Mahallesi mevkisinde deniz kenarında oturan vatandaşlar, sahile yakın bir noktada suyun içinde ceset fark etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik dalgıçlarınca kıyıya çıkarılan cesedin, bir kadına ait olduğu belirlendi.
Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, otopsi için Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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