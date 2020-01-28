Trabzon'da depremzedelere yardım kampanyası sürüyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Elazığ'daki depremzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyası, 29 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'e kadar devam edecek.

Depremzedeler için toplanan elektrikli ısıtıcı, battaniye, yorgan, ayakkabı, gıda ve giyim malzemesinden oluşan yardımlar, 30 Ocak Perşembe günü tırlara yüklenerek bölgeye gönderilecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kampanyaya şu ana kadar çok sayıda yardımseverin katıldığını belirtti.

Türk milletinin her zaman bu tür doğal afetler karşısında kenetlendiğini vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Yurdun hangi bölgesinde yaşanırsa yaşansın Türk milleti yardım elini en ücra köşelere kadar ulaştırmıştır. Elazığ'daki elim deprem felaketinde de aynı hissiyatı yaşadık. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak depremzede vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek, bir nebze olsun dertlerine derman olmak için bu yardım kampanyasını başlattık. Sağ olsun vatandaşlarımız da bu kampanyamıza yoğun bir alaka gösterdiler. Vatandaşlarımız, 29 Ocak Çarşamba gününe kadar yardımlarını bize ulaştırabilirler."