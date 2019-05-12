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Trabzon’da dernek başkanından "kale içinde cumbalı evler yapılsın" önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç.

Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, Ortahisar sınırları içerisinde yer alan tarihi surlardaki binaların kent imajına uygun yapılarla yenilenmesi gerektiğini söyledi.
Tarihi surlar içerisinde Osmanlı döneminin iki, üç katlı cumbalı evlerinin yerini zamanla çirkin görünümlü betonarme yapıların aldığını belirten Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, “Kale surlarındaki yapıların Osmanlı döneminin mimarisine uygun, kale içi tarihi kent imajına uygun yapılarla yenilenmesi gerekiyor” dedi.
Kale surlarındaki yapıların Osmanlı’nın son dönemlerinde mülkiyetin devreye girmesiyle birlikte mimari dokusunu kaybettiğini belirten Erüz, “Kale surları içerisindeki evler bir şekilde Osmanlı’nın son dönemlerinde mülkiyetin devreye girmesiyle birlikte Osmanlı mimari dokusu yavaş yavaş hak sahipleri tarafından modern yapılara doğru dönüştürüldü. Arazinin hak sahipli olması dolayısıyla herhangi bir koruma ya da nasıl bir bina yapılacağının kesin koşulları olmadığı için 1960-1970’lerde, daha önceki dönemlerde surların üzerine tapulu olduğu için insanlar yapı yaptı. Ancak insanlar Osmanlı döneminin o iki, üç katlı cumbalı evleri yerine buralara çirkin betonarme evler yaptı. Yapılacak olan o kale surlarının üzerindeki yapıların aslına uygun, Osmanlı döneminin mimarisine, kale içi tarihi kent imajına uygun yapılarla yenilenmesi gerekiyor. Surlara zarar veren, surun dokusuna zarar veren, olası bir şekilde statik yapısını bozup yıkılmasına neden olacak yapıların da bir an önce temizlenip surların açığa çıkarılması gerekir. Trabzon surları üzerinde bir turist ya da kentlinin girip dolaşabileceği hale gelmeli. Şu anda surları insanlar uzaktan görüyor. Hiçbirine ulaşıp surlardan bakma şansı yok. Halbuki surların bulunduğu kentlerde turistler güvenliği sağlamak kaydıyla surlarda gezinti yapabiliyor. Dolayısıyla bu antik surların biran önce Trabzon’a yeniden kazandırılması gerekiyor. Burçların tarihi dokuya uygun hale getirilmesi ve Ortahisar’ı yaşayan bir müze kent haline getirilmesi gerekiyor. Antik çağdan bugüne var olan müze kent, yaşayan tarihi tekrar Trabzon’a kazandırmalıyız. Bu konuda yöneticilerden istirhamımızdır” diye konuştu.

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