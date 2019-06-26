HABER

Trabzon'da, DHA'ya ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

TRABZON Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen '2018 Başarılı Gazeteciler Yarışması'nda, Demirören Haber Ajansı (DHA) Trabzon Bürosu'ndan Selçuk Başar, ‘Haber görüntüsü’ dalında ödüle layık görüldü.

Trabzon'da, DHA'ya ödül

TRABZON, (DHA)- TRABZON Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen '2018 Başarılı Gazeteciler Yarışması'nda, Demirören Haber Ajansı (DHA) Trabzon Bürosu'ndan Selçuk Başar, ‘Haber görüntüsü’ dalında ödüle layık görüldü.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen '2018 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması' sonuçlandı. TGC Suavi Kaptan Lokali'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan başarı ödüllerinde; DHA Trabzon muhabiri Selçuk Başar, 'Yolu baraj gölü altında kalan köye kayıkla ulaşım' haberinde çektiği görüntülerle, ‘Haber görüntüsü’ dalında ödülü layık görüldü.
TGC Başkanı Ersen Veda Küçük, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, yarışmaya katılan eserlerin jüri üyelerince titizlikle incelendiğini söyledi. Küçük, TGC'nin kurucu başkanı merhum Ziyad Nemli adına verilen 'Ziyad Nemli Büyük Ödülü'ne Trabzonspor onursal başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın değer bulunduğunu ifade etti.
Yönetim kurulu üyelerince yapılan görüşmede 'Sanat Ödülü'nün Osman Sınav'a, 'Jüri Özel Ödülü'nün Ferrero Fındık ve Cemsan-Veito'ya verildiğini ifade eden Küçük, 'Spor Ödülü'ne ise Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nün layık görüldüğünü aktardı.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da, DHA'ya ödülTrabzon'da, DHA'ya ödülTrabzon'da, DHA'ya ödülTrabzon'da, DHA'ya ödül

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi
’Kayısının genetiği değiştirildi’ iddialarına cevap’Kayısının genetiği değiştirildi’ iddialarına cevap
Kadın muhtar sonunda pes etti, binayı boşalttıKadın muhtar sonunda pes etti, binayı boşalttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına komandolar sevk edildi

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.