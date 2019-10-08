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Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 10:39 | Son Güncelleme

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.Trabzon’da MOBESE kameralarına son aylarda yansıyan görüntülerde Liman kavşağında 3 şeritli yolun sağ şeridinde seyir halindeyken sol şeride geçmek isteyen bir otomobil sürücüsünün dikkatsiz hareketi kazayı beraberinde getirdi.

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.
Trabzon’da MOBESE kameralarına son aylarda yansıyan görüntülerde Liman kavşağında 3 şeritli yolun sağ şeridinde seyir halindeyken sol şeride geçmek isteyen bir otomobil sürücüsünün dikkatsiz hareketi kazayı beraberinde getirdi. Sol şeritte seyir halindeki bir minibüs sürücüsü otomobile çarpmamak için kavşaktaki tabelalara çarptı. Şerit değiştirmek isterken kazaya neden olan otomobil ise yolun ortasında durunca arkasından gelen başka bir aracında kaza yapmasına sebep oldu.
Kentte sıkça kazaların yaşandığı Meteoroloji kavşağında kırmızı ışıkta geçmek isteyen bir otomobil sürücü minibüs ile çarpıştı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kaza anı MOBESE kamerasına yansırken, kazadan 5 saniye sonra yeşil ışığın yandığı gözlendi.
Tanjant yolunda meydana gelen bir diğer kazada alt yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkarak sol şeride geçmek isteyen hafif ticari araç, seyir halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen hafif ticari araç orta refüjdeki korkuluklara çarparak takla attı. Ters dönen araç bir süre olduğu yerde döndü.
Değirmendere mahallesinde meydana gelen kazada ise trafik kurallarına uymayanlar yine kazaya neden oldu. Önündeki aracın kırmızı ışıktan geçmesini fırsat bilen hafif ticari araç sürücü de kırmızı ışıkta geçerken bir taksi ile çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana geldi.
Güvenlik kamerasına yansıyan bir başka görüntüde tali yoldan anayola çıkmak için seyir halindeki araçların geçmesini bekleyen sürücü yola çıktığı anda yaya geçidinde karşıya geçmek için bekleyen iki kadına çarptı.

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
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