Trabzon'da dolandırıcılık iddiası

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir bankanın ATM'sine kart kopyalama aparatı yerleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu ilçeye bağlı Erdoğdu Mahallesi'nde bulunan bir bankamatiğe kart kopyalamak için aparat yerleştirildiği tespit edildi.
Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen cezaevi firarisi ve toplamda 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 14 farklı suçtan aranan M.T. ve T.A. yakalandı.
Üzerlerinde zımpara, yapıştırıcı, çift taraflı bant, çakı ve tornavida ele geçirilen şüphelilerin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor
Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi
Hacamat yaparken yakalandı, gerçek mesleği kaportacı çıktı!
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda kayıp ve yaralı var
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var
Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu bir gün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum