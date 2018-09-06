Trabzon'da dolandırıcılık iddiası

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir bankanın ATM'sine kart kopyalama aparatı yerleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu ilçeye bağlı Erdoğdu Mahallesi'nde bulunan bir bankamatiğe kart kopyalamak için aparat yerleştirildiği tespit edildi.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen cezaevi firarisi ve toplamda 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 14 farklı suçtan aranan M.T. ve T.A. yakalandı.

Üzerlerinde zımpara, yapıştırıcı, çift taraflı bant, çakı ve tornavida ele geçirilen şüphelilerin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

