Trabzon'da dolandırıcılık operasyonu

Trabzon ve İstanbul'da nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında İstanbul merkezli Trabzon il merkezi ve Araklı ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hemşire E.Z.B. ile özel sektör çalışanları S.B, L.B, M.B. ve C.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi
Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum