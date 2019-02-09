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Trabzon'da dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:01 | Son Güncelleme

Nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Trabzon ve İstanbul'da nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında İstanbul merkezli Trabzon il merkezi ve Araklı ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hemşire E.Z.B. ile özel sektör çalışanları S.B, L.B, M.B. ve C.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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