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Trabzon'da dolgu alanındaki toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:07 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi: - "Bu tür istenmeyen olaylar tüm dolgu sahalarında yaşanabilmekte olup büyük çoğunluğu sürücü hatalarından kaynaklanmaktadır"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sahil dolgu sahasında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, "Bu tür istenmeyen olaylar tüm dolgu sahalarında yaşanabilmekte olup büyük çoğunluğu sürücü hatalarından kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gülcemal dolgu sahasında meydana gelen olayda, hafriyat dökümü yapmakta olan kamyonların kayması sonucu ölüm ya da yaralanma hadisesi yaşanmayan bir olayın meydana geldiği belirtildi.

Bazı medya organlarında yer alan haberlere değinilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Olayın ardından bazı medya organlarında, kamyonların bölgede asılı kaldığı, alana tarım toprağı döküldüğü şeklinde haberlerin yer aldığı görülmüştür. Bu iddia ve ifadeler doğru değildir. Gülcemal dolgu sahasına tarım toprağı değil, ruhsatlı inşaat alanları ve altyapı çalışmalarından çıkan hafriyat toprağı dökülmekte olup araçların kaymasının dolgu malzemesi ile ilgisi olmadığı, olayın sürücülerin birbirine ve dolgu kenarına çok yakın olmaları ve aynı anda damper açmalarından kaynaklandığı tespit edilmiştir."

Bu tür olayların tüm dolgu sahalarında yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, bunların büyük çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, olaya karışan hafriyat kamyonlarının üçünün de Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Yönetim Sistemine kayıtlı olduğu, ikisinin ruhsatlı inşaat sahasından, diğerinin ise altyapı çalışmasından çıkan malzemeleri alana taşıyan araçlar olduğu da belirtildi.

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