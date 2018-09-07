Trabzon'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Çaykara ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Aydın Murutoğlu, arızayı gidermek için Şahinkaya Mahallesi'ndeki elektrik direğine tırmandı.
Arızayı tespit etmeye çalışan Murutoğlu, bu sırada akıma kapıldı.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Murutoğlu'nu direkten indirdi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Murutoğlu'nun cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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