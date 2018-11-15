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Trabzon'da emekli polis memurunu öldüren zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 00:05 | Son Güncelleme

Trabzon'da emekli polis memurunu öldüren zanlı yakalandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, yaklaşık 3 ay önce emekli polis memurunu öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, 18 Ağustos'ta Vakfıkebir ilçesinde emekli polis memuru Dursun Çakır'ın silahla öldürülmesi olayına ilişkin yaptıkları çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.T'nin (53) Beşikdüzü ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi.

Polis ekipleri eve düzenlediği operasyonda B.T'yi gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız silah ile 11 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürdürülüyor.

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cinayet Emekli polis memuru Trabzon Vakfıkebir

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